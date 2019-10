NAPOLI VERONA JURIC / Buona prova del Verona al San Paolo contro il Napoli ma alla fine arriva una sconfitta. Ne parla in conferenza stampa il tecnico dei gialloblù Juric: "C'è un po' di delusione, ma se non concretizzi col Napoli va così.

Peccato non aver fatto gol, la partita l'avevamo preparata bene rischiando anche qualcosa.arriva da un contesto diverso in Serie B, penso debba maturare quanto prima, ha buone qualità ma deve calarsi nella realtà della Serie A. Contro lasiamo stati bravi a restare in partita più di stasera, resta il dispiacere di non aver raccolto nulla".

CLICCA QUI per tutte le news sul calciomercato!