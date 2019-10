SASSUOLO INTER CONSIGLI LUKAKU / Dopo il saluto a Giorgio Squinzi, il Sassuolo si prepara a tornare in campo. I neroverdi ospiteranno l'Inter nella sfida in programma domenica alle 12.30 a Reggio Emilia. In merito alla gara ha parlato Andrea Consigli: "Contro l'Inter sarà una partita nel ricordo del presidente.

Affrontiamo una squadra solida e consapevole dei propri mezzi, noi dovremo usare bene le nostre armi, ma possiamo dare fastidio a chiunque". Il portiere ha individuato in Romeluil pericolo numero uno: "E' un giocatore fortissimo, in grando di spostare gli equilibri. L'Inter però si muove come un blocco solido, è una squadra che ha gamba e forza e dovremo prestare attenzione a tutti".