CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Mauro Icardi si gode la sua nuova avventura al Psg. L'attaccante argentino ha firmato con i francesi un contratto da circa 6 milioni di euro a stagione a salire, che prevede una serie di bonus legati ai risultati e agli obiettivi personali. Nello specifico, in caso di 20 gol scatta un premio da 1 milione. Se invece l'ex nerazzurro - confermano indiscrezioni di Calciomercato.it - supera quota 25 reti, il suo ingaggio salirà di due milioni.

Un obiettivo non così impossibile: al momento, il classe '93 ha gonfiato la rete sia insia in campionato. Il futuro intanto resta incerto, ma l'atteso addio di Cavani potrebbe facilitare l'acquisto a titolo definitivo da parte dei transalpini. "Tornare a Milano? Ora penso al Psg, qui sono stato accolto bene anche se non ero al 100% quando sono arrivato" , il pensiero del giocatore intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport.