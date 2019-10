INTER ICARDI PERISIC PRESTITI / L'Inter potrebbe incassare un bel tesoretto la prossima estate dai prestiti di 'lusso'. Su tutti ovviamente spicca Mauro Icardi, trasferitosi in prestito senza obbligo al PSG nell'ultimo giorno del mercato estivo. L'argentino ha iniziato col piede giusto l'avventura a Parigi, con il club campione di Francia che in caso di riscatto verserebbe 70 milioni di euro nelle casse di Suning a fine stagione.

Altri 20 milioni per l'Inter potrebbero arrivare da Perisic, che prima di Icardi aveva salutato Milano per sposare la causa Bayern Monaco. Infine, un'altra entrata importante la porterebbe Joao Mario: la Lokomotiv Mosca, per l'intero cartellino del portoghese, dovrà staccare un assegno di 18 milioni. Per un totale di 108 milioni di euro, cifra poi da investire sul mercato per regalare nuovi top player ad Antonio Conte.