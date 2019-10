INTER CONTE / L'allenatore dell'Inter Antonio Conte è stato uno dei protagonisti dell'ultima giornata del Festival dello Sport organizzato a Trento da 'La Gazzetta dello Sport'. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Il tecnico nerazzurro si è espresso così sulla lotta scudetto: ''Io penso che credere non costi niente. Credere non costa niente ma bisogna essere obiettivi nel guardare la realtà e vedere ciò che ci aspetta. C'è un gap da colmare, bisogna essere coraggiosi e avere una visione chiara del presente e di quello che può diventare il futuro.

C’è un solo verbo che conosco e che dobbiamo conoscere all'Inter che è lavorare, farlo duramente per cercare di arrivare ad essere protagonisti. Non dobbiamo porci dei limiti ma essere onesti nel riconoscere certi valori che non significa non lottare".

Il percorso dell'Italia di Mancini: ''Roberto insieme ai giocatori stanno facendo molto bene. C’è da essere ottimisti perché ci sono tanti ragazzi giovani che hanno bisogno di giocare e fare esperienza facendo le competizioni. Rimango molto ottimista perché il percorso è iniziato nel migliore dei modi con giocatori competenti. Noi club dobbiamo accelerare questa crescita. Io nella mia squadra ne ho quattro, Sensi, Biraghi, D’Ambrosio e Barella. Noi abbiamo il compito di lavorarci sopra e farli trovare ancora più pronti per il presente e per il futuro”.