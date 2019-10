ATALANTA INFORTUNIO ZAPATA / L'Atalanta deve fare i conti con l'infortunio subito da Duvan Zapata in Nazionale: l'attaccante è stato costretto a lasciare il campo durante il primo tempo della gara contro il Cile per un problema muscolare.

Al riguarda la Federcalcio colombiana ha diramato un comunicato dove si legge: "Lo staff tecnico e medico della Nazionale colombiana informa che il giocatore Duvan Zapata lascerà il ritiro per via dell'infortunio accusato nella partita contro il Cile. Il calciatore ha accusato un dolore alla gamba destra per cui sarà sottoposto agli esami strumentali del caso nelle prossime 48 ore, per stabilire la diagnosi del problema e il programma di recupero da seguire. Duvan tornerà quanto prima nel suo club, dove inizierà il percorso di recupero". Per Zapata, che vive un periodo di grande forma con 6 gol nelle prime 7 partite di campionato, si teme uno stiramento che significherebbe per il colombiano dover stare fermo a lungo. Novità arriveranno soltanto dopo gli accertamenti.