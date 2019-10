CALCIOMERCATO EVRA / Patrice Evra manda un messaggio ad Allegri e Baldini. L'ex terzino della Juventus, postando una fotografia sul suo profilo Twitter insieme all'esperto tecnico e al dirigente, ha esternato il suo augurio per il loro futuro: "E' fantastico vedere una partita con voi, ragazzi.

Amo le conoscenze che condividiamo insieme e i consigli e so che il futuro è luminoso per tutti noi". Per Allegri, chiusa l'esperienza alla Juventus (con la quale è ancora sotto contratto), non è da escludere un approdo in clicca qui per restare aggiornato. Tra i club accostati a lui con maggior frequenza figurano