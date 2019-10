CALCIOMERCATO MILAN BOBAN GIAMPAOLO PIOLI / "L'esonero di Giampaolo? Una sconfitta per tutti quanti. Quando qualcosa non va bene tutti sono colpevoli. Dispiace molto per Marco, è una bravissima persona. Ci siamo lasciati in maniera normale, ma abbiamo scelto di cambiare per il bene del Milan". Così Zvonimir Boban ha parlato del cambio di allenatore sulla panchina rossonera. Il dirigente croato, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato anche del nuovo tecnico Stefano Pioli. "Ripartiamo da un allenatore esperto, che farà crescere molti giocatori. Spalletti? Grande tecnico, ma Pioli non è una seconda scelta. Abbiamo fatto le nostre valutazioni valutando due profili e abbiamo optato per lui. Uomo forte, pragmatico, che è subentrato tante volte facendo bene e che ha buone idee di calcio".

Sul rapporto con Maldini: "Io e Paolo cerchiamo di riportare in alto il nostro club. Bisogna lottare e lavorare tutti insieme. Io sono qui da poco, dobbiamo lavorare tanto. Fino ad ora non è andata tanto bene, ma siamo in tempo per rimediare e migliorare. Purtroppo non abbiamo la bacchetta magica". Ancora su Giampaolo: "Imporre la formazione? Sciocchezze. Confrontarsi è normale, ma io e Paolo mai abbiamo fatto e faremo una cosa del genere. Visioni diverse su Giampaolo? Ma per favore...". Infine su possibili investimenti a gennaio: "Di questo non abbiamo ancora parlato con la proprietà. Non è il momento. Faremo le opportune valutazioni con l'allenatore e vedremo tutto a tempo debito".