CALCIOMERCATO MILAN UFFICIALE GIAMPAOLO / Marco Giampaolo non è più l'allenatore del Milan. Il club rossonero ha comunicato ufficialmente di aver esonerato il tecnico abruzzese. Fatali per lui queste prime sette giornate di campionato.

Inutile dunque la vittoria arrivata all'ultimo respiro contro il: per l'allenatore exhanno certamente pesato le prestazioni della squadra tutt'altro che convincenti dal punto di vista del gioco e i soli nove punti ottenuti in queste prime sette giornate. Ecco il comunicato: "AC Milan comunica di aver sollevatodall'incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club intende ringraziare Marco per l'attività sin qui svolta e gli augura i migliori successi professionali".