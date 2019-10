Milan, problemi per Spalletti: Pioli sempre più vicino. Il punto CM.IT

CALCIOMERCATO MILAN SPALLETTI PIOLI / Stefano Pioli è a un passo dal convertirsi nel nuovo allenatore del Milan, con Giampaolo ormai ai saluti.

L’ex laziale, se non ci saranno clamorose novità tra stanotte e domani, definirà il suo contratto con i rossoneri ed è un nome gradito al dse ache hanno spinto per la sua candidatura. Il primo nome sulla lista era quello di Luciano Spalletti, che però non è riuscito a liberarsi dal contratto che lo lega all’Inter fino al 2021: l’allenatore ha chiesto una ricca buonuscita che i nerazzurri non gli hanno concesso. Sullo sfondo, ormai più indietro, restano le piste straniere che portano aPioli era uno dei candidati anche alla panchina della, che dopo l’addio avaluta tre-quattro profili., invece, dovrebbe aver salvato la panchina grazie alla prestazione col Milan, convincente nonostante la sconfitta.

