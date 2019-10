CALCIOMERCATO MILAN ESONERO GIAMPAOLO / Ore di riflessione in casa Milan. Nonostante la stentata vittoria contro il Genoa, Marco Giampaolo è sempre più vicino all'esonero.

Alla dirigenza, oltre ai risultati deludenti, non ha mai convinto il gioco espresso dalla sua squadra, che potrebbe quindi accogliere presto una nuova guida: clicca qui per restare aggiornato.

I nomi in prima fila per la panchina rossonera, come anticipato da Calciomercato.it, sono Luciano Spalletti e Stefano Pioli (cercato anche dalla Samp), mentre altri profili accostati di recente sono Marcelino (per il quale è stato fatto un sondaggio esplorativo), Garcia (che attende novità dal Tottenham), Gattuso, Ranieri, Prandelli. Così, interpellato sulla possibilità di aprire o meno i cordoni della borsa per ingaggiare un tecnico “top”, riporta 'Tuttosport', Elliot avrebbe dato il suo assenso. Tuttavia, secondo la 'Gazzetta dello Sport', ieri Spalletti avrebbe opposto un rifiuto, nonostante la porta resti ancora aperta: l'Inter, dal canto suo, sembra disposta a lasciarlo partire anche per l'ingente somma di denaro (circa 15 milioni di euro) che risparmierebbe tra il suo ingaggio e quello dello staff. Novità decisive si attendono quindi nelle prossime ore.