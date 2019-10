VIDEO SERIE A BOLOGNA-LAZIO HIGHLIGHTS / Bologna-Lazio è una delle tre partite valevole per la settima giornata di Serie A. Il grande atteso è sicuramente Sinisa Mihajlovic: per la gioia di tutti, l'ex della sfida siederà in panchina.

Il tecnico rossoblù punta alla vittoria che manca da metà settembre. Non sarà facile, però, contro l'undici di Simone Inzaghi, reduce da due successi consecuti dopo il ko a 'San Siro' con l'Inter. A fine gara, Calciomercato.it tramite il canale Youtube della Lega Serie A vi offre gli highlights di Bologna-Lazio.

