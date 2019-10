Calciomercato Milan, rinnovo Suso: la 'folle' richiesta dello spagnolo!

CALCIOMERCATO MILAN SUSO RINNOVO / Cambiano gli allenatori ma Suso rimane sempre un punto fermo del Milan. Nonostante le innumerevoli critiche da parte dei tifosi rossoneri, il futuro dello spagnolo sembra essere ancora a Milano.

Come riporta Tuttosport, c'è la volontà di rinnovare il contratto che attualmente scade nel 2022 per far sparire la clausola che lo libererebbe per soli 38 milioni di euro. Al momento non c'è stato alcun incontro tra la dirigenza e l'entourage dell'ex Liverpool ma le richieste non sono certo basse: Suso - si legge - vorrebbe guadagnare(offerta rigettata in passato) come Donnarumma. Sembra davvero difficile che il Milan decida adesso di accontentarlo, soprattutto dopo le prestazioni di questo inizio di stagione.