ROMA PETRACHI PROCURA FEDERALE INCHIESTA - La Procura federale ha aperto un'indagine su Gianluca Petrachi. Il direttore sportivo della Roma è sotto inchiesta per aver fatto il mercato dei giallorossi, mentre era ancora dipendente del Torino. "Quando la prima volta a maggio ho incontrato l'Inter, ho posto il mio prezzo".

Questa la frase incriminata e che ha inchiodato il dirigente giallorosso.

Petrachi, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, rischia l'inibizione, a meno che non chieda un patteggiamento, anche di natura economica, questo previo accordo con la Procura Federale e ratifica da parte dello stesso organismo del Coni. Il rapporto lavorativo continuerebbe, ma non potrebbe svolgere ruoli in ambito federale. Nel caso in cui subisse un'inibizione di tre mesi, considerati i tempi della giustizia sportiva, il dirigente giallorosso non potrebbe operare sul prossimo mercato di gennaio.

Rispetto a questa vicenda, la Roma rischia una sanzione economica per essersi avvalsa della collaborazione di una persona tesserata con un'altra società. Molto meno significativa, invece, la responsabilità dell'Inter. In passato protagonista di un caso simile è stato Moggi quando era direttore sportivo della Roma: trattò Paulo Sousa e Ferrara per i giallorossi, portandoli poi alla Juventus, di cui divenne direttore generale.