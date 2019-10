Calciomercato Milan, suggestione Giroud

CALCIOMERCATO MILAN SUGESTIONE GIROUD / Fatica a trovare spazio Olivier Giroud con la maglia del Chelsea. La partenza di Higuain non ha cambiato di molto le cose e in campionato al momento sono solo 100 i minuti accumulati, in tre presenze. In Champions League, invece, sono solo 17, davvero troppo poco.

La situazione dovesse rimanere questa, potrebbe spingere l'ariete a cambiare aria nel mercato di gennaio per non rischiare di perdere la Nazionale.

L'attaccante potrebbe così diventare un'occasione per la Serie A. Il Milan, al momento fatica, a trovare la via della rete e Giroud potrebbe rappresentare un'ottima idea, anche d'esperienza. Nessuna trattativa, al momento, ma solo una suggestione, un'idea che potrebbe prendere corpo se le voci di mercato che vogliono Piatek verso una grande d'Europa diventassero concrete. Ma anche per quanto riguarda il polacco, al momento, non c'è davvero nulla.