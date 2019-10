Calciomercato, colpo Kane: la Juve 'addrizza le antenne'

CALCIOMERCATO JUVENTUS TOTTENHAM KANE / Piove sul bagnato in casa Tottenham. La crisi di risultati che ha avuto il suo culmine con il pesante ko contro il Bayern Monaco in Champions League sta creando pesanti malumori all'interno della squadra. Sono diversi i calciatori che potrebbero decidere di cambiare aria. Il primo pronto a fare le valigie è ovviamente Eriksen che non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno. Ma attenzione a Kane: 'The Times' riporta della paura del Tottenham di perdere in estate il suo centravanti.

Il bomber viene accostato a Manchester United, Chelsea e, squadre alla ricerca di un attaccante di spessore ma occhio anche alla, pronta, come sempre, a cogliere l'affare. I bianconeri, con gli acquisti di Ronaldo prima e de Ligt dopo hanno dato prova di poter essere protagonisti sul calciomercato . Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI ha già dunque 'drizzato le antenne' per un nuovo colpo sensazionale: l'inserimento di pedine di scambio, come potrebbe essere, ovviamente in questa circostanza risulterebbe fondamentale.