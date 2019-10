ATALANTA SHAKHTAR GASPERINI / Una bella Atalanta subisce la beffa più atroce: contro lo Shakhtar Donetsk finisce 1-2 con gli ucraini in gol nei secondi finali. A 'Sky' il tecnico bergamasco Gian Piero Gasperini commenta la gara: "I ragazzi sono stati bravissimi nonostante il risultato divenuto negativo a 5 secondi dalla fine. Ci abbiamo messo anche del nostro in occasione di quel gol ma è un momento in cui, almeno in Champions, non raccogliamo quanto seminiamo.

Però abbiamo giocato alla pari contro una squadra forte per questo dispiace".

Il tecnico poi ha proseguito: "Per noi è importante affrontare questa competizione per crescere. Le partite sono equilibrate: un gol a 10 minuti dalla fine puoi provare a recuperarlo, a 5 secondi no, per questo fa male. Abbiamo giocato la partita come volevamo. Nel primo tempo siamo stati più precisi, nel secondo tempo non siamo riusciti ad avere la stessa continuità sulle seconde palle. La prestazione mi soddisfa molto, avessimo pareggiato sarebbe stato ottimo. Sono dispiaciuto per i ragazzi perché questa cosa rischia di non dare valore alla prestazione fatta".