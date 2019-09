CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN TOTTENHAM MANCHESTER UNITED / Ancora tantissimi i dubbi che aleggiano intorno al futuro di Christian Eriksen, centrocampista danese di proprietà del Tottenham intenzionato a cambiare aria per vivere una nuova esperienza. Il 27enne ex Ajax rappresenta una ghiotta chance di mercato, visto che il suo contratto col club inglese è in scadenza nel giugno del 2020.

Oltre a e Real Madrid anche ilè stato spesso accostato ad Eriksen che potrebbe presto ricevere proprio la chiamata dei 'Red Devils'. Secondo quanto riferito da 'Goal.com' lo United sta infatti pensando sempre più concretamente ad un affondo diretto nei confronti del regista degli 'Spurs' già nella prossima finestra invernale di calciomercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il Tottenham dal canto suo ha resistito ad ogni sirena in estate ma una nuova offerta a gennaio potrebbe cambiare le carte in tavola con il prezzo del cartellino inevitabilmente destinato ad abbassarsi vista la scadenza sempre più imminente. Una strategia che mira a far leva sulla volontà degli Spurs di non perdere completamente a zero il calciatore.