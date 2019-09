FIORENTINA SAMPDORIA DI FRANCESCO GABBIADINI / Con la sconfitta rimediata contro la Fiorentina, la Sampdoria torna ad occupare l'ultimo posto della classifica. Così il tecnico blucerchiato Eusebio Di Francesco ai microfoni di 'DAZN': "I primi 15-20 minuti abbiamo fatto benissimo, poi ci siamo un po' complicati la vita. Abbiamo sbagliato in un certo momento della gara. L'espulsione ha poi cambiato le sorti della sfida, ma siamo stati anche bravi a restare in partita sino alla fine. A livello tattico ci siamo abbassati un po' troppo, dovevamo fare meglio.

La Fiorentina ci ha messo in difficoltà, ma lo ha fatto anche con altre squadre. Abbiamo avuto un buon inizio, ma nel finale non altrettanto". Sul gol in inferiorità numerica: "Sintono che la squadra ci crede, ma deve crederci di più, deve essere più smaliziata e osare di più. Il desiderio deve esser sempre quello di riprendere la gara". Sulla sostituzione di: "Aveva accusato un fastidio all'adduttore, mi ha chiesto il cambio tra primo e secondo tempo. Non avevoal meglio: per via di alcuni problemi al collo non si è allenato in settimana e non ho voluto rischiarlo. Mi auguro di recuperare Fabio per la sfida contro l'".