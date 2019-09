Saint Etienne, Printant in bilico: idea Ranieri

CALCIOMERCATO SAINT ETIENNE RANIERI - La vittoria alla prima giornata del campionato francese è stato un fuoco di paglia. Poi il Saint Etienne ha raccolto due pareggi e quattro sconfitte tra Ligue 1 (dove occupa il terzultimo posto) ed Europa League.

Risultati che hanno messo in bilico la posizione del tecnico Ghislain: decisivo potrebbe essere lo scontro diretto in chiave salvezza di stasera contro il Metz. Tra i possibili eredi in caso di ulteriore passo falso dei 'Verdi' c'è anche Claudioche in Francia ha già allenato il Monaco e il Nantes.