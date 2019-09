CALCIOMERCATO JUVENTUS TONALI BRESCIA PARATICI NEDVED / Motivi di interesse molteplici per Brescia-Juventus di questa sera, dentro e fuori dal campo. Bianconeri chiamati a vincere per il sorpasso momentaneo all'Inter in vetta alla classifica, sfida che vale però anche per il calciomercato, con Paratici e Nedved che sulle tribune del 'Rigamonti' osserveranno attentamente Sandro Tonali.

Il centrocampista classe 2000 è già da tempo nei radar dei bianconeri, nell'estatepartirà l'assalto al club lombardo. Il giocatore non è una priorità assoluta dei campioni d'Italia, ma piace molto. Serviranno almeno 30-40 milioni per convincere, secondo 'Tuttosport' i bianconeri potrebbero provarci inserendo qualche contropartita tecnica, ma attenzione a. Il quotidiano torinese ricorda inoltre il retroscena di quest'estate, quando la Juve tentò un'operazione in sinergia con il, ma la chiusura del Brescia fu netta.