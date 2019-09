CALCIOMERCATO MILAN SPALLETTI GIAMPAOLO INTER / Il Milan resta ancorato a quota 6 punti in classifica dopo 4 partite di campionato. Uno score deludente per i rossoneri e per Marco Giampaolo, chiamato a dare una svolta di freschezza e bel gioco. Di spettacolo non ce n'è ancora traccia, così come di gol: in 4 match appena 2 reti segnate, di cui una su rigore. La dirigenza non ha posto ancora ultimatum al suo allenatore, ma sta comunque valutando il suo lavoro. Senza contare che il fatto di non aver ancora impiegato e integrato i nuovi acquisti non è cosa che piace ai vertici milanisti.

Come riporta 'Tuttosport', il nome che sta circolando in queste ore per l'eventuale sostituzione diè addirittura quello di Luciano

L'ex tecnico dell'Inter è ancora in cerca di una panchina, per lui si era parlato di Monaco, ma quello rossonero sarebbe uno scenario a dir poco clamoroso. Le prossime tre partite saranno fondamentali per Giampaolo, che è atteso da Torino, Fiorentina e Genoa prima della nuova sosta. E proprio quello dovrebbe essere il prossimo step con il quale sarà tratto una sorta di mini-bilancio, con la pausa per le nazionali tradizionalmente tappa favorevole per un possibile cambio in panchina. Ma la dirigenza del Milan non ha digerito la prestazione nel derby.