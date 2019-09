INTER BROZOVIC LUKAKU / Due gol nelle prime due giornate, poi due prestazioni al di sotto delle aspettative per Romelu Lukaku che deve ancora entrare appieno nella nuova Inter di Antonio Conte e convincere.

Limitato da un problema alla schiena che lo frena dalla sfida con l'Udinese, il belga non ha brillato nel deludente pareggio contro loe nel post-partita ha sfiorato lo scontro con il compagno Marcelo, altro protagonista in negativo nel debutto in Champions League.

Secondo quanto scrive oggi 'La Gazzetta dello Sport' infatti, l'attaccante ex Manchester United nel post-partita ha parlato ai compagni chiedendo un atteggiamento più offensivo seguendo le richieste di mister Conte. Brozovic avrebbe letto in quelle parole dei riferimenti personali e dopo uno scambio di 'opinioni' tutt'altro che amichevoli, i due avrebbero sfiorato il contatto. Un testa contro testa ma senza arrivare alle mani grazie anche all'intervento degli altri calciatori.