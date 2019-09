INTER JORDI ALBA UFFICIALE BARCELLONA / Brutte notizie in casa Barcellona. Il club catalano dovrà fare i conti con un nuovo infortunio. Jordi Alba infatti ha accusato nella sfida di ieri contro il Borussia Dortmund un problema al ginocchio sinistro. La società blaugrana ha diramato un comunicato in merito alle condizioni dello spagnolo.

"I test effettuati - si legge - hanno dimostrato che Jordi Alba ha subito un infortunio al ginocchio della gamba sinistra. L'evoluzione dell'infortunio determinerà l'indisponibilità del giocatore". Non è chiaro dunque se il terzino sinistro sarà o meno a disposizione per la sfida di Champions League contro l', in programma il prossimo 2 ottobre al Camp Nou. La sua presenza potrebbe però essere a rischio.