MILAN INTER BOBAN / Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, è atteso al suo primo derby da dirigente rossonero. L'ex centrocampista croato ha parlato ai microfoni di 'Milan Tv' in vista della stracittadina in programma sabato sera a San Siro contro l'Inter: ''E’ unico al mondo. Se non l’hai giocato non riesci a capire di quanta forza, pressione si giochi in questa partita.

Poi se hai coraggio sparisce tutto dopo il primo pallone, ma la vigilia è diversa, mentre nelle altre partite cerchi delle motivazioni, in questa devi quasi rilassarti per riuscire a superarla".

Sull’astio e la rivalità: “E’ comunque una partita fra due società che in fondo si rispettano, ma con una forte rivalità. Come lo vive la città? E’ un’emozione sempre diversa, quella del derby. Milano vive questa partita in una maniera incredibile, anche quelli non interessati al calcio si appassionano. Per me è diverso, ma cerco di essere calmo e vedere le cose con una logica calcistica per migliorarle”.