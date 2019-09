JUVENTUS MANDZUKIC QATAR / Sono ore calde per il futuro di Mario Mandzukic.

Il destino del croato potrebbe essere in Qatar, con Al-Rayyan e Al-Gharafa che si contendono i servigi dell'attaccante croato , fuori dal nuovo ciclo dellatargato Maurizio. Stando a 'La Gazzetta dello Sport', l'aspetterà non oltre 48 ore per la risposta definitiva di Mandzukic, prima di virare su un altro obiettivo se dovesse incassare il no da parte dell'ex Bayern e Atletico. Il club qatariota avrebbe offerto un biennale da 8 milioni di euro netti a stagione a 'Super Mario'.