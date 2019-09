NAPOLI LIVERPOOL MERTENS / C'è ancora una volta lo zampino di Dries Mertens nel successo del Napoli contro il Liverpool campione d'Europa. L'attaccante belga ha parlato così al termine del match ai microfoni di 'Sky Sport': "Oggi era importante, abbiamo dato tutto e corso tanto. Quando conquisti tre punti dopo una partita così fa solo bene.

Ma non significa niente aver battuto i campioni d'Europa se non continuiamo così, ho visto che ilha vinto 6-2 e pensiamo già alla prossima. L'abbiamo preparata bene, nel primo tempo abbiamo tenuto poco la palla, ma siamo soddisfatti. Qualificazione? Come ho detto prima il Salisburgo ha vinto 6-2 e l'anno scorso abbiamo perso in casa loro. Ora pensiamo anche al, che ha fatto una grande partita a Torino. Stanco o serio? Sono molto stanco (ride, ndr)".