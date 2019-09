Calciomercato Juventus, colpo Haland: il mondo scopre il bomber!

CALCIOMERCATO HALAND JUVENTUS SALISBURGO / Non si ferma Erling Braut Haland. Il giovane bomber norvegese si presenta in Champions League con una tripletta in meno di 45 minuti. Il centravanti classe 2000 è tra i protagonisti del 5-1 con cui il Salisburgo sta dominando il Genk.

Gli osservatori di calciomercato dunque prendono appunti e il club austriaco è pronto all'ennesima super plusvalenza. Tra le squadre che si sono portate sulle tracce di Haland c'è lama i bianconeri dovranno guardarsi dalla concorrenza pronta ad aumentare dopo questa tripletta. Occhio soprattutto alle squadre tedesche, come il, sempre attento ai giovani in rampa di lancio