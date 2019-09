ATLETICO MADRID JUVENTUS BONUCCI / Leonardo Bonucci si è presentato in conferenza stampa al fianco di Maurizio Sarri alla vigilia di Atletico Madrid-Juventus. Ecco le parole del difensore: "Nello spogliatoio c'è un bellissimo clima. Siamo tutti contenti di iniziare questo percorso. Emre Can si è fermato da solo dopo l'allenamento, è un grande professionista. Se De Ligt mi ricorda me appena arrivato alla Juve? E' un contesto completamente diverso, per lui è tutto nuovo, ma ho grande fiducia in lui.

Io parlavo italiano e conoscevo la Serie A. Cedere uno scudetto per la Champions? Gli scudetti vinti me li tengo stretti, con questa maglia bisogna scendere in campo per portare a casa i tre punti e l'obiettivo finale, non do nulla in cambio per altro.assenti? Per noi Giorgio è una perdita importante, nello spogliatoio e in campo. Godin è un giocatore fortissimo, ho massima stima di lui e ne apprezzo molte qualità. Sicuramente l'Atletico ha perso qualcosa ma ha saputo sopperire. E noi cercheremo di non far sentire l'assenza di Giorgio. Domani sarà gara importante, a Firenze non abbiamo fatto bene, ci aspetta una battaglia. Se va bene anche il pari? Non è nel nostro dna".