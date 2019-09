Inter-Slavia Praga, Handanovic: "Più forti? Dobbiamo dimostrarlo"

INTER SLAVIA PRAGA HANDANOVIC / Domani l'Inter sarà di scena in Champions League contro lo Slavia Praga.

Insieme ad Antonio Conte in conferenza stampa ha parlato anche Samir: "Conte? Mi sembra superfluo parlarne, lo conoscono tutti. Sentire la musica della Champions è un'emozione unica quindi dico di sì, che sento emozioni. Altrimenti non giocherei più a calcio. Inter più forte? Penso che negli ultimi tre anni ci siamo rinforzati molto, dobbiamo lavorare e diventare ancora più forti. Non so se siamo i più forti sulla carta ma lo dobbiamo dimostrare e alla fine faremo i conti”.