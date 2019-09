p>INTER LUKAKU CHAMPIONS LEAGUE / A causa di un fastidio alla schiena, ieri Romelunon è riuscito a ripetersi nella sfida vinta dallcontro l'dopo i primi due gol siglati nelle prime due partite di campionato: il centravanti belga è sembrato fuori dalla partita prima di lasciare il campo nella ripresa. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da la 'Gazzetta dello Sport' non ci dovrebbero essere problemi riguardo al suo impiego contro lo Slavia Praga nell'esordio di Champions League in programma martedì a San Siro: filtra ottimismo in casa nerazzurro con Lautaro Martinez e Matías Vecino che dovrebbero ritrovare una maglia da titolare.