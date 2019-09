Juventus, grana infortuni: ansia per Douglas Costa

JUVENTUS INFORTUNI DOUGLAS COSTA PJANIC / La Juventus esce dalla sfida della Fiorentina con un punto dopo una grande sofferenza e, soprattutto, con diversi guai fisici che preoccupano il tecnico Maurizio Sarri in vista della trasferta di Champions League in casa dell'Atletico Madrid.

La tegola più pesante è l'infortunio di DouglasCosta.

Il brasiliano, scrive 'La Gazzetta dello Sport', sosterrà degli esami nella giornata di lunedì ed il sospetto è che si possa trattare di uno stiramento che lo terrebbe fermo almeno un mese. Meno grave la situazione di Miralem, che però dopo aver preso una botta in allenamento in settimana rischia di dover saltare la sfida del 'Wanda Metropolitano', anche se i tempi di recupero sembrano relativamente brevi. Non destano particolari preoccupazioni, invece, le condizioni di