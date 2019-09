INTER UDINESE ASAMOAH POST GARA / Kwadwo Asamoah è soddisfatto dopo il successo di misura dell’Inter sull’Udinese nell’anticipo di 'San Siro': "Stiamo tutti bene, stiamo lavorando nella maniera giusta. Siamo contenti della vittoria, oggi non era semplice. L’Udinese è una squadra fisica, tosta. In questo momento cerchiamo di raggiungere il risultato in ogni partita, mentalmente entriamo in campo sempre per vincere.

Come quinto di centrocampo Conte mi chiede di spingere, ma anche di stare attento a protezione della difesa. Vuole massima attenzione in entrambe le fasi. Ci vogliono tante energie, ma lavoriamo quotidianamente per migliorarci. Siamo pronti per la Champions, oggi abbiamo portato a casa i tre punti e da domani inizieremo a lavorare per lo Slavia. Per noi tutte le partite sono importanti, ma siamo ancora all’inizio. Siamo felici di essere in testa alla classifica, ma questo non basta. Dobbiamo farci trovare sempre pronti, in ogni gara".