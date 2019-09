MILAN HELLAS VERONA BOCCHETTI INFORTUNIO / Domani sera il Milan tornerà in campo per centrare una vittoria che darebbe ossigeno in un momento molto complicato. La squadra di Giampaolo affronterà l'Hellas Verona, in ottima forma soprattutto a livello psicologico dopo il pari col Bologna e i tre punti esterni a Lecce. La squadra di Juric, però, dovrà fare a meno di un giocatore molto importante come Salvatore Bocchetti.

Il difensore tornato in estate in Serie A si è fermato per infortunio e non si conosce la data del suo rientro.

L'ex Spartak Mosca salterà sicuramente il match contro il Milan di Giampaolo. "Hellas Verona FC comunica che - dopo le visite strumentali alle quali si è sottoposto il calciatore nelle ultime ore - Salvatore Bocchetti non sarà evidentemente disponibile per la partita di domenica sera contro il Milan, in quanto gli è stata diagnosticata una lesione di primo grado al capo prossimale esterno del gastrocnemio destro. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili", recita la nota ufficiale dell'Hellas.