NAPOLI KOULIBALY / La Juventus nel destino di Koulibaly: il gol di due anni fa che sembrava potesse essere quello tricolore, l'autogol di due settimane fa che ha vanificato una rimonta impossibile. Il difensore senegalese del Napoli ne ha parlato in un'intervista al 'Corriere dello Sport' che uscirà domani in edicola.

Il quotidiano ne ha pubblicato un'anticipazione in cui si parla proprio delle due reti contro la Juventus: "L'autogol con la Juve? Mi sono ripreso molto in fretta. Il mio gol alla Juve a Torino due anni fa resta un momento bellissimo, perché quando l’ho fatto ho sentito tutti i napoletani sulla terra che vibravano con me e che hanno goduto per questa vittoria molto importante".