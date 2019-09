CALCIOMERCATO ROMA TOTTI / Francesco Totti torna a parlare. L'ex capitano della Roma ha analizzato il mercato giallorosso e le prospetive della Naizonale italiana: "Mkhitaryan può portare tanta qualità e quantità, spero si adatti subito al calcio italiano.

A Roma sarà apprezzato, ha tanta tecnica e molta voglia di far bene - le sue parole a 'Sky Sport' - Su Lorenzoho sempre puntato. E' un giocatore fenomenale e duttile, sta soltanto a lui continuare a questi livelli. Nazionale? Roberto, oltre a esser stato un grande giocatore, penso abbia fatto vedere grandi capacità come allenatore. Ha un organico che può far bene. Ha tanti giovani con buone prospettive sui quali lavorare. Credo che in questo Europeo la Nazionale possa fare bella figura".