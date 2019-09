Cagliari, Cragno operato a Villa Stuart: i tempi di recupero

CAGLIARI CRAGNO INFORTUNIO RECUPERO / Il lungo stop di Cragno ha costretto il Cagliari a correre ai ripari sul mercato acquistando Olsen dalla Roma.

Intanto il portiere dei sardi è stato operato a Villa Stuart come emerso dal comunicato ufficiale apparso sul sito web della società isolana: "Nella mattinata di oggi Alessio Cragno è stato sottoposto presso la clinica Villa Stuart di Roma ad intervento chirurgico in artroscopia per instabilità di spalla destra. L’operazione è stata eseguita dal professor Alex Castagna, alla presenza del Responsabile sanitario del Club, dottor Marco Scorcu, ed è perfettamente riuscita. La prognosi è di circa 4 mesi: i tempi di recupero verranno comunque valutati durante il percorso riabilitativo che il portiere intraprenderà già dai prossimi giorni".