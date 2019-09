Roma, infortunio Under: ecco le sue condizioni

p>ROMA INFORTUNIO UNDER LE CONDIZIONI / Non arrivano buone notizie dalla Capitale:- infortunatosi durante il ritiro con la sua- è tornato aper sottoporsi alle visite dallo staff medico che ha confermato la lesione al bicipite femorale della coscia destra. L'esterno la prossima settimana svolgerà altri esami per conoscere dettagliatamente entità dell'infortunio e prognosi.e tutto il mondo Roma incrociano le dita.