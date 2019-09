Cagliari, infortunio Cragno: stabilito il giorno dell'operazione

CAGLIARI INFORTUNIO CRAGNO/ Alessio Cragno, portiere del Cagliari, non è ancora sceso in campo in questa stagione. Il problema alla spalla destra che l'estremo difensore dei sardi ha accusato nelle scorse settimane, ha costretto il club rossoblù e il portiere a sottoporsi ad un'operazione chirurgica che avrà luogo sabato a Villa Stuart, come riportato dai canali ufficiali della società.

ECCO IL COMUNICATO

"Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Alessio Cragno si sottoporrà sabato 7 settembre all'intervento chirurgico necessario dopo l'infortunio subito alla spalla destra, in occasione della trasferta di Istanbul. Il portiere verrà operato dal Professor Alex Castagna a Villa Stuart, a Roma".