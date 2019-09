CALCIOMERCATO INTER GOTZE BORUSSIA DORTMUND/ Negli ultimi mesi, il nome di Mario Gotze è stato accostato anche all'Inter di Beppe Marotta. L'ad nerazzurro, da sempre vigile su quanto accade in BundesLiga, avrebbe messo nel mirino il giocatore del Borussia Dortmund, stando a quanto riportato da 'ruhrnachrichten.de'.

L'Inter avrebbe due opzioni per prendere Gotze: la prima è nel fare un tentativo a gennaio, per arrivare al giocatore, in scadenza, ad un prezzo basso; la seconda è proprio quella di un approdo a parametro zero nella prossima estate dell'ex giocatore del Bayern Monaco.