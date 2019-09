LAZIO WALLACE BRAGA SPORTING CP / Chiuso alla Lazio, il suo futuro potrebbe proseguire in Portogallo la carriera di Wallace. Il brasiliano è in esubero all'interno della rosa di Simone Inzaghi e potrebbe tornare in Portogallo.

Sul giocatore ci sarebbero. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Lo riferisce 'Sky Sport', che sottolinea come il club biancoceleste sia disposto a cedere il giocatore anche in prestito. L'ipotesi più calda, al momento, sembrerebbe quella del ritorno al Braga, club in cui il difensore verdeoro aveva giocato prima del suo arrivo in biancoceleste.