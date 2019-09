CALCIOMERCATO ATALANTA BARROW TORINO VERONA LECCE / Non ci saranno colpi di scena nel futuro di Musa Barrow. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it l'attaccante gambiano rimarrà alla corte di Gasperini per volontà del club bergamasco, che ha deciso di non privarsene.

Sfumano così definitivamente le piste legate a(in pole),. Nuovi orizzonti potrebbero aprirsi durante la sessione invernale di trasferimenti, momento in cui il 20enne potrebbe partire in caso di scarso minutaggio. Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!