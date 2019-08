CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC / Titolare nelle ultime stagioni con la Juventus, Mario Mandzukic vaglia le opzioni per il suo futuro, che potrebbe essere lontano dalla maglia bianconera. Il suo profilo piace al Bayern Monaco, mentre le ipotesi PSG e Barcellona sembrano sfumate.

Così, in questi ultimi, frenitici, giorni di mercato potrebbe aprirsi una nuova pista straniera: clicca qui per restare aggiornato.

La Juventus, riporta 'Tuttosport', starebbe trattando con il Qatar la cessione di Mandzukic, che andrebbe però convinto ad accettare l'esotica destinazione. Inoltre, anche per Dybala non si sono fatti consistenti passi in avanti per la cessione: il suo futuro resta legato a quello di Neymar, considerato che il PSG solo con la cessione del brasiliano potrebbe tentare l'affondo con la Juve. Stasera, intanto, nel big match contro il Napoli la 'Joya' dovrebbe accomodarsi nuovamente in panchina, ulteriore segnale circa la sua collocazione nelle gerarchie di Sarri.