Bologna-Spal, applausi scroscianti e striscione per Mihajlovic

BOLOGNA SPAL MIHAJLOVIC / Stadio 'Dall'Ara' ribollente di passione per Bologna-Spal, spettatori accorsi in massa e tutti in piedi per Sinisa Mihajlovic.

Il tecnico serbo, malato di leucemia, è stato dimesso dall'ospedale e siede regolarmente in panchina. La curva bolognese gli ha tributato uno striscione che recita 'Per Sinisa e per la maglia combattiamo ogni battaglia'.