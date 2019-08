CALCIOMERCATO MILAN CORREA ATLETICO MADRID - Angel Correa continua ad essere l'obiettivo numero uno del Milan per rinforzare l'attacco. Il calciatore, che oggi non si è allenato a causa di uno stato febbrile, è in uscita dall'Atletico Madrid che ha già pronto il sostituto: Rodrigo del Valencia. Ragion per cui non prenderà in considerazione alcuna proposta di prestito con diritto o obbligo di riscatto, come circolato nelle scorse ore in Spagna.

Stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , l'ultima proposta formulata dal Milan all'Atletico Madrid è ferma a 35 milioni di euro per l'80% dei diritti sportivi di Correa. Il 24enne di Rosario, sotto contratto fino al 2024, spinge per la soluzione rossonera , ma fino a questo momento il club castigliano non ha ancora risposto ai dirigenti meneghini. Si attende, dunque, un cenno da parte dei 'Colchoneros', in un senso o nell'altro, e nella giornata di oggi potrebbero esserci sviluppi concreti. Correa e il Milan aspettano...