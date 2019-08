Fiorentina, assist da De Paul

FIORENTINA DE PAUL / Dopo Ribery, la Fiorentina sogna un ultimo grande colpo in attacco per completare la rosa a disposizione di mister Vincenzo Montella.

Il nome caldo è quello di Rodrigo De Paul che come vi abbiamo anticipato l'Udinese valuta 35 milioni di euro , non di meno. Una cifra molto elevata, fin troppo per le casse del club toscano che punta a condizioni più agevoli per l'acquisto dell'argentino. E proprio il giocatore potrebbe avere un ruolo chiave in questi ultimi giorni di mercato. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', lo stesso De Paul potrebbe fare il passo decisivo spingendo in maniera convinta per il trasferimento in viola. Servirà però uno sforzo importante anche della Fiorentina per andare a dama.