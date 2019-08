MILAN KESSIE MONACO / Il Milan continua la sua missione principale: cedere per poter poi regalare a Giampaolo i rinforzi di cui la rosa necessita.

Tra i potenziali addii oggi si è fatto strada quello di Franck: in particolare dalla Francia è arrivata la notizia di un accordo tra i rossoneri e ilper il trasferimento in Ligue 1 dell'ivoriano per una cifra di circa 27 milioni di euro. L'intesa però si è arenata davanti ai dubbi del calciatore: come riferisce 'sportmediaset.it', infatti, l'exha qualche dubbio sulla destinazione e proprio per questo ha richiesto un ingaggio elevato, da quattro milioni di euro netti a stagione. Trattativa quindi che non è decollata, almeno per il momento, anche perché prima di cedere Kessie il Milan dovrebbe individuare il suo sostituto.