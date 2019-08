Roma e Juventus, la contropartita che sblocca l'operazione Rugani

ROMA JUVENTUS RUGANI / Come vi raccontiamo ormai da giorni, quella che porta a Daniele Rugani è un'ipotesi davvero concreta per la Roma che a caccia di un centrale pronto subito per il tecnico Fonseca, viste le difficoltà riscontrate sulle altre strade da Lovren ad Alderweireld, sta lavorando fortemente sul difensore della Juventus con cui i rapporti sono ormai consolidati dopo l'operazione Pellegrini-Spinazzola.

Secondo il 'Corriere dello Sport' nei prossimi giorni si dovrebbe chiudere l'arrivo del centrale 25enne nella Capitale, anche se i giallorossi potrebbero aspettare per capire se negli ultimi giorni di mercato si possono presentare occasioni da cogliere al volo. Con la Juventus l'affare si starebbe impostando sulla base di un altro scambio, con una valutazione del cartellino di Rugani attorno ai 20-25 milioni di euro che saranno abbattuti nella parte cash dall'inserimento del cartellino del giovane Alessio Riccardi, si legge sul quotidiano romano. Altre due plusvalenze importanti per entrambe le società.