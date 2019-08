LIVERPOOL ADRIAN INFORTUNIO TIFOSO KLOPP / Quella che ha visto protagonista il portiere del LiverpoolAdrian è senza dubbio una bella storia. Arrivato da pochissimo ai Reds, lo spagnolo è stato l'eroe della notta di Instanbul parando l'ultimo rigore ad Abraham e regalando la Supercoppa Europea alla squadra di Klopp. Il pesante infortunio riportato da Alisson ha chiamato in causa l'ex West Ham che ha risposto presente, ma la serata contro il Chelsea ha avuto i suoi strascichi. Durante i festeggiamenti nei secondi immediatamente successivi al rigore parato da Adrian, un tifoso è riuscito a entrare in campo e ha corso verso il gruppo dei giocatori del Liverpool.

Inseguito dalla sicurezza, l'invasore è scivolato andando a finire in tackle sui calciatori dei Reds e il portiere spagnolo ha avuto la peggio.

Jurgen Klopp, nella conferenza prima del match contro il Southampton, ha confermato spiegando le condizioni del suo giocatore: "Aveva la caviglia molto gonfia, anche se ora sta decisamente meglio. Ma non so se potrà giocare, anche se lui vorrebbe. È una cosa seria e dobbiamo valutarla, ma è da pazzi una cosa del genere". Intanto il Liverpool ha inoltrato una lettera all'Uefa per chiedere spiegazioni a proposito della mancanza di sicurezza nel match contro il Chelsea di Supercoppa Europea giocata mercoledì sera. Durante la partita, inoltre, già c'era stata un'invasione di campo, che per i 'Reds' è stata un bis di quella avvenuta anche nella prima giornata di campionato contro il Norwich. Se non dovesse farcela Adrian, vista l'indisponibilità di Alisson, toccherà al 35enne Andy Lonergan, che non ha mai esordito in Premier.

F.I.