Brescia in pressing su Balotelli: cauto ottimismo

CALCIOMERCATO BRESCIA BALOTELLI FIORENTINA FLAMENGO - Mario Balotelli può tornare a 'casa'. Il Brescia, infatti, riporta 'Sky Sport', è in pressing sul 29enne attaccante, svincolato dopo la fine dell'esperienza con l'Olympique Marsiglia, e ha presentato un'offerta interessante al suo entourage.

Su 'Super Mario' è forte anche l'interesse del, arrivato in Italia per cercare di chiudere l'affare, e della, ma la possibilità di vestire la maglia delle 'Rondinelle' è gradita al calciatore, pronto a rilanciarsi inper riconquistare un posto nelladel suo mentore, Roberto. La trattativa prosegue, si respira un cauto ottimismo in casa Brescia.